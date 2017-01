POL-FR: Rickenbach-Jungholz. Kellerbrand

Freiburg (ots) - Der Leitstelle wurde am Samstag kurz nach 04.00 Uhr ein Brand in einem Haus in Jungholz gemeldet. Beim Eintreffen der Polizei hatte die Feuerwehr den Brand in einem Kellerraum bereits gelöscht. Ein Bewohner hatte das Feuer in den frühen Morgenstunden bemerkt und die Feuerwehr gerufen. Nach den bisherigen Feststellungen war in dem Kellerraum ein kleiner Kompressor in Brand geraten, als Ursache wird ein technischer Defekt angenommen. Gebäudeschaden entstand nicht, der sonstige Sachschaden dürfte bei einigen tausend Euro liegen. Personen kamen nicht zu Schaden, das ebenfalls alarmierte DRK musste nicht eingreifen. Bei dem Brand waren die Feuerwehren Rickenbach, Bergalingen und Willaringen mit vier Fahrzeugen und 29 Einsatzkräften vor Ort.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell