POL-FR: Hochschwarzwald, Hinterzarten, Rabiater Gast in Gaststätte

Freiburg (ots) - Am 28.01.17, gegen 21.00 Uhr, suchte ein 36-Jähriger eine Gaststätte in Hinterzarten auf. Er gab mehrere Lokalrunden aus und wollte gegen 22.15 Uhr bezahlen. Da das Kassensystem seine EC-Karte nicht abzeptierte, geriet der stark alkoholisierte Gast derart in Rage, dass er einen Barhocker nahm und damit eine Scheibe des Gastraums zertrümmerte. Nach Feststellung seiner Personalien durch die Polizei wurde der Gast nach Hause entlassen. Er gelangt wegen der vollendeten Sachbeschädigung zur Anzeige.

