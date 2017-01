POL-FR: Emmendingen - Malterdingen: betrunken gegen geparkten PKW gefahren / Sasbach-Jechtingen: Einbruch in der Paul-Brutscher-Straße

Freiburg (ots) - LANDKREIS EMMENDINGEN - (2 Meldung) -

Malterdingen: betrunken gegen geparkten PKW gefahren

Am frühen Sonntagmorgen (29.01.17), gegen 04.30 Uhr, kam es in der Schmiedstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 28-jähriger Mann war mit seinem PKW alleinbeteiligt gegen einen geparkten PKW gefahren. Bei der anschließenden Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Unfallverursacher deutlich unter Alkoholeinwirkung stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein einbehalten und ein Strafverfahren eingeleitet.

Sasbach-Jechtingen: Einbruch in der Paul-Brutscher-Straße

Am vergangenen Samstag (28.01.17), in einem Zeitfenster von 17.30 Uhr bis 19.00 Uhr, wurde in ein Wohnhaus in der Paul-Brutscher-Straße eingebrochen. Die Täter gelangten über eine eingeschlagene Terrassentüre in das Haus und durchsuchten die Räumlichkeiten nach möglichem Diebesgut. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, möge sich beim Polizeirevier Emmendingen, Tel.07641/582-0, melden.

