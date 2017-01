POL-FR: Hochschwarzwald, Feldberg, B 317, Drogen im Straßenverkehr

Freiburg (ots) - Am 27.01.17, gegen 18.00 Uhr, wurde im Bereich der B 317 ein Pkw überprüft. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Führerschein des 30-jährigen Fahrzeugführers zur Beschlagnahme ausgeschrieben war. Beim vom Fahrer benutzten Fahrzeug bestand der Verdacht, dass dieses weder zugelassen nocht versichert ist. Da beim Fahrzeugführer Anzeichen für einen Drogenkonsum vor Fahrtantritt feststellbar waren, wurde dem 30-Jährigen nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft in einer Klinik eine Blutprobe entnommen. Außerdem wurde von der Staatsanwaltschaft eine Sicherheitsleistung in Höhe von 500 Euro festgelegt, da der Beschuldigte nach seinen Angaben im Ausland wohnhaft ist.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell