POL-FR: Rheinfelden - Pkw-Fahrer übersieht anders Fahrzeug - Unfall mit hohem Sachschaden

Freiburg (ots) - Am Freitagabend ereignete sich in der Bahnhofstraße in Herten ein Verkehrsunfall. Ein 54jähriger Opel-Fahrer wollte von einem Tankstellengelände in die Bahnhofstraße einfahren. Dabei übersah er einen von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Pkw, welcher die Bahnhofstraße in Richtung B 34 befuhr. In der Folge kam es zur Kollision der beiden Pkw. Durch den Unfall wurde keiner der Fahrzeuginsassen verletzt. An beiden Pkw entstand ein Gesamtschaden von Schätzungsweise 18.000,- Euro. Nech ersten Ermittlungen wird gegen den Unfallverursacher wegen einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell