POL-FR: Müllheim - Vorsicht vor Enkeltrickbetrügern am Telefon

Freiburg (ots) - Die kriminelle Betrugsmasche der so genannten Enkeltrickbetrüger reißt nicht ab. Erst jetzt wurden dem Polizeirevier Müllheim wieder drei Fälle bekannt, wo Unbekannte bei älteren Menschen anrufen und sich als nahen Verwandten, nämlich einem Enkel ausgeben. In allen drei Fällen wurden den älteren Mitmenschen Notsituationen oder andere Geschichten vorgegaukelt, um ihre Opfer so um ihr Erspartes zu bringen. Sollten die Opfer misstrauisch werden, da sich die Stimme des angeblichen Enkels anders als gewohnt anhört, werden auch hier Lügengeschichten aufgetischt. In zwei der drei Fälle, bei welchen eine 78-jährige Dame aus Badenweiler und eine 72-jährige Dame aus Müllheim telefonisch kontaktiert wurden, blieb es beim Versuch. Bei einer 87-jährigen aber rüstigen Dame aus Müllheim hatten die Betrüger allerdings Erfolg. Auch in diesem Fall meldete sich telefonisch angeblich ihr Enkel und gab an, dringend Geld für ein Immobiliengeschäft zu benötigen. Das ahnungslose Opfer übergab am Donnerstag, 26. Januar schließlich einer unbekannten Frau, welche offensichtlich als Vermittlerin fungierte, in Freiburg 15.000 Euro.

Die Polizei warnt dringend davor, Bargeld an Fremde zu übergeben oder sich am Telefon auf solche Absprachen einzulassen. Bitte sprechen Sie mit Ihren älteren Mitmenschen und warnen vor dieser Betrugsmasche. Sollten Sie dennoch einen der vermeintlichen Betrüger am Telefon haben, notieren Sie sich bitte die Rufnummer, spielen möglicherweise das Spiel mit und kontaktieren im Anschluss an das Gespräch unverzüglich die Polizei. Das Polizeirevier Müllheim ist für Sie rund um die Uhr, unter Tel. 07631-17880, erreichbar.

RM/ DH

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell