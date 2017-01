POL-FR: March - Verkehrsunfall

Freiburg (ots) - March-Neuershausen - Mindestens 20.000 Euro Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall, der sich am Freitag, gegen 7 Uhr, in der Rathausstraße in March-Neuershausen ereignete. Dort stieß ein Gelenkbus beim Abbiegevorgang gegen den Bordstein, was zu einer Fehlermeldung in der Elektronik führte. Dadurch abgelenkt, geriet die Fahrerin im weiteren Verlauf zu weit nach links und streifte dort drei ordnungsgemäß geparkte Pkw, die daraufhin alle nicht mehr fahrbereit waren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell