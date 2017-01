POL-FR: Bötzingen - Verkehrsunfall

Freiburg (ots) - Bötzingen - Sachschaden in Höhe von zirka 1.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall an einem geparkten Auto, das von einem vorbeifahrenden Lkw gestreift wurde. Der Lastwagen befuhr die Bergstraße gegen 07:35 Uhr in Richtung Ortsmitte, geriet zu weit nach rechts und es kam zu dem Unfall. Im Anschluss entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort. Da ein Zeuge das Kennzeichen abgelesen hatte, konnte der Verursacher ermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell