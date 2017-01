POL-FR: Gottenheim - Verkehrsunfallflucht

Freiburg (ots) - Gottenheim - Fahrerflucht beging der Fahrer eines Pkws, der am 27. Januar 2017, gegen 07:50 Uhr, auf der L 187 bei Gottenheim in einen Unfall verwickelt war. Einer Autofahrerin, die die Landstraße in Richtung Freiburg-Waltershofen befuhr, kam kurz nach dem Ausgang von Gottenheim ein schwarzer Pkw entgegen, der offensichtlich die rechte Fahrbahnseite nicht einhielt. Dabei kam es zu einem Spiegelstreifer und es wurde Sachschaden in Höhe von 500 Euro verursacht. Hinweise werden an den Polizeiposten Bötzingen unter der Rufnummer 07663 6053-0 erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell