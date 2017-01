POL-FR: L 113 / BAB 5, AS Riegel: Lkw-Ladung bleibt an Brücke hängen - ca. 10.000 Euro Sachschaden

Freiburg (ots) - LANDKREIS EMMENDINGEN

Am 26.01.2017, gegen 12:00 Uhr, ereignete sich auf der L 113 / BAB 5, Anschlussstelle Riegel ein außergewöhnlicher Verkehrsunfall.

Ein aus Marckolsheim kommender litauischer Lastzug wollte von der L113 kommend auf die BAB 5 in Richtung Karlsruhe auffahren. Beim Durchfahren der Autobahnunterführung blieb die Ladung des Lastzuges an der Brücke hängen und wurde erheblich beschädigt.

Bei dem Lastzug handelte es sich um einen Fahrzeugtransporter, welcher unter anderem einen Citroen Kleintransporter auf der oberen Ladeebene beförderte. Der besagte Kleintransporter blieb auf Grund der massiven Überschreitung der zulässigen Ladungshöhe an der Autobahnunterführung hängen. An dem beschädigten Kleintransporter dürfte ein Schaden von ca. 10.000 Euro entstanden sein. Die Brücke wurde anschließend durch die Straßenmeisterei begutachtet. Ein Sachschaden an der Brücke wurde nicht festgestellt.

Bei der anschließenden Unfallaufnahme wurde an der Autobahnunterführung eine Durchfahrtshöhe von 4,62 m festgestellt. Der Lastzug dürfte zum Unfallzeitpunkt eine Ladungshöhe von ca. 4,80 m aufgewiesen haben.

Gem. § 22 StVO dürfen Fahrzeug und Ladung zusammen nicht höher als 4,00 m sein. Bei Überschreitung dieser zulässigen Abmessungen sind gesonderte Genehmigungen zur Teilnahme im Straßenverkehr erforderlich.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell