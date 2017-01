POL-FR: Denzlingen: Über Garagendach eingestiegen / Biederbach: In Leitplanke geschleudert / Denzlingen: Thuja Hecke brannte

Freiburg (ots) - LANDKREIS EMMENDINGEN - (3 Meldungen) -

Denzlingen: Über Garagendach eingestiegen

Am Donnerstagabend kamen die Bewohner eines Reihenhauses in der Straße "Unter dem Berg" nach Hause und mussten feststellen, dass in ihrer Abwesenheit eingebrochen wurde. Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei muss die Täterschaft irgendwann am Donnerstagmittag, bis zur Entdeckung der Tat um 21.30 Uhr, über den Garten des Anwesens, Haus Nr. 6, gekommen sein. Über das Dach einer Garage gelangte die Täterschaft auf den Balkon, um dort die Balkontür aufzubrechen. Man hatte es offensichtlich auf Bargeld und Schmuck abgesehen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und ist zuversichtlich, dass Passanten oder jemand aus der Nachbarschaft Beobachtungen gemacht hat, die nun im Nachhinein mit dieser Information verdächtig erscheinen. In solchen Fällen können der Polizei bereits kleinste und unwichtig erscheinende Details weiterhelfen, um Einbrechern das Handwerk legen zu können. Telefon Polizeiposten Denzlingen: 07666/9383-0.

Biederbach: In Leitplanke geschleudert

Am Donnerstagnachmittag war eine junge Autofahrerin mit ihrem Auto auf der L 101 bei Biederbach in Richtung Elzach unterwegs. Auf leicht abschüssiger und kurviger Strecke kam die Autofahrerin auf einer schneebedeckten Stelle, auf der sonst freigeräumten Fahrbahn, ins Schleudern. Sie verlor die Kontrolle über ihren Wagen und prallte in die Leitplanke, was vermutlich zum wirtschaftlichen Totalschaden ihres Kleinwagens führte. Sehr wahrscheinlich hat sich die Frau durch die abrupte Drehung und den Anstoß auch verletzt. Sie wurde vorsorglich ins Krankenhaus gefahren. Die Feuerwehr Biederbach war schnell vor Ort und musste auslaufende Betriebsstoffe binden.

Denzlingen: Thuja Hecke brannte

Am Donnerstagnachmittag spielte nach momentanem Erkenntnisstand der Polizei ein Jugendlicher offensichtlich unvorsichtig mit Feuer im Bereich einer Thuja Hecke. Vermutlich war er davon überrascht, wie schnell diese Feuer fing und lichterloh brannte. Die Feuerwehr war schnell vor Ort und konnte verhindern, dass die komplette Hecke abbrannte, oder sonst weiterer Schaden entstand. Dennoch wurde binnen kürzester Zeit etwa die Hälfte der zwölf Meter langen Hecke zerstört. Die Polizei ermittelt und stellte nicht besonders überrascht klar, dass aufgrund der anhaltenden Kälte und Trockenheit derzeit viele Pflanzen dürr sind.

