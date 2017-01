POL-FR: Hochschwarzwald, Feldberg, OT Altglashütten, Rabiater Verkehrsteilnehmer

Freiburg (ots) - Am heutigen Vormittag, gegen 08.45 Uhr, befuhr der Fahrer eines Geländewagens, Marke Suzuki, Typ Jimny, Farbe silber, die K 4991 von Rotkreuz in Richtung Altglashütten. An der Einmündung Talblick kam ein dunkler Mercedes aus der untergeordneten Straße herausgefahren und nahm dem Suzuki-Fahrer die Vorfahrt. Dieser musste abbremsen, um eine Kollision zu verhindern. Er gestikulierte dem Mercedes-Fahrer, dass er besser aufpassen solle. Wenig später parkte der Fahrer des Geländewagens beim Rathaus in Altglashütten und bemerkte kurz darauf, dass ihn der besagte Fahrer des Mercedes eingeparkt hatte. Der Fahrer des Mercedes stieg aus und näherte sich dem Suzuki. Er riss die Fahretüre auf, beleidigte den Fahrer, dem er zuvor die Vorfahrt genommen hatte, packte ihn am Kragen und schlug ihm unvermittelt mit der Faust auf den Kopf. Grund für diesen Ausraster war, dass sich der Mercedes-Fahrer durch die vorausgegangenen Gesten des Suzuki-Fahrers beleidigt fühlte. Beim geschädigten Suzuki-Fahrer wurde von einer Ärztin ein Hämatom am linken Ohr diagnostiziert. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Titisee-Neustaddt, Tel.: 07651 9336-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell