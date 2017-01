POL-FR: Steinen: Unfall im Begegnungsverkehr - Polizei sucht wichtige Zeugin

Freiburg (ots) - Steinen: Unfall im Begegnungsverkehr - Polizei sucht wichtige Zeugin

Nach einem Unfall am Donnerstagmorgen auf der Kreisstraße zwischen Steinen -Höllstein und Hüsingen sucht die Polizei eine wichtige Zeugin. Um 8.45 Uhr fuhr eine Frau mit ihrem Peugeot bergwärts in Richtung Hüsingen. Hierbei kam es zu einem Streifvorgang mit einem entgegenkommenden Fahrzeug, wobei am Peugeot etwa 500 Euro Schaden entstand. Der Unfallgegner fuhr weiter und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Über ihn ist nichts Näheres bekannt. Direkt hinter ihm soll ein weiteres Auto mit einer Frau am Steuer gefahren sein. Sie dürfte die Karambolage gesehen haben und wird gebeten, sich beim Polizeiposten Steinen zu melden (07627-970250).

de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell