POL-FR: Rickenbach. Fahrzeug überschlagen - Insassen unverletzt

Freiburg (ots) - Glimpflich verlief am Donnerstagabend ein Verkehrsunfall auf der L 152. Gegen 17.25 Uhr fuhr eine 35 Jahre alte Frau mit ihrem Ford von Willaringen in Richtung Rippolingen. In einer Rechtskurve gerieten die rechten Rädern auf Schneereste und das Fahrzeug kam ins Schleudern. In der Folge überschlug sich der Pkw und auf der linken Straßenseite auf dem Dach liegen. Die beiden Fahrzeuginsassen konnte das total beschädigte Auto unversehrt verlassen. An dem Ford dürfte ein Schaden von ca. 3000 Euro entstanden sein, er wurde abgeschleppt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell