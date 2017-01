POL-FR: Todtmoos. Alkohol am Steuer

Freiburg (ots) - Einer Polizeistreife fiel am Freitag gegen 02.45 Uhr in der Hauptstraße ein Mercedes auf, der gerade rückwärts aus einer Parklücke wegfahren wollte. Als der Fahrer den Streifenwagen bemerkte, fuhr er in die Parklücke zurück, stellte das Fahrzeug ab und wollte zu Fuß in Richtung Ortsmitte gehen. Er wurde von den Polizeibeamten angehalten, hierbei wurden bei ihm ein unsicherer Gang und deutlicher Atemalkoholgeruch festgestellt. Einen Atemtest lehnte er ab, eine Blutalkoholbestimmung wurde veranlasst. Einen Führerschein konnte er nicht vorweisen, er konnte weder beim Fahrer noch in seinem Fahrzeug aufgefunden werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell