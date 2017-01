POL-FR: Lkrs. Breisgau-Hochschwarzwald/Bad Krozingen: Tödlicher Verkehrsunfall nach Kollision mit Triebwagen

Freiburg (ots) - Am 26.01.2017, gegen 12:35 Uhr, ist es zu einem tödlichen Verkehrsunfall im Bereich eines Bahnübergangs in Bad Krozingen (Platanenweg) gekommen. Nach ersten Ermittlungen wollte ein 83-jähriger Mann einen Fußgängerüberweg der Bahn überqueren und stürzte hierbei im Gleisbereich. Bei dem Versuch wieder aufzustehen wurde er von einem vorbeifahrenden Triebwagen erfasst und verletzt. Der Mann verstarb noch am Unfallort. Der Fahrer der Bahn steht unter Schock. Neben der Polizei waren auch ein Notarzt, der Rettungsdienst, ein Nachsorgeteam des DRK sowie die Freiwillige Feuerwehr Bad Krozingen im Einsatz. Die Bahnstrecke war von 12:35 bis 14:50 Uhr gesperrt. Ein Schienenersatzverkehr war eingerichtet. Die Verkehrspolizei Freiburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer: 0761 882 3100 zu melden.

