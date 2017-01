POL-FR: Staufen - Öffentliche Toiletten durch Brandlegung beschädigt - Zeugen gesucht !!!

Freiburg (ots) - Die Polizei in Staufen bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Innerhalb einer Woche versuchte ein bislang Unbekannter Täter drei Mal die öffentliche Toilettenanlage in Staufen am Bahnhof durch Feuer zu beschädigen. Dabei waren sowohl Damen als auch Herrentoiletten betroffen.

Der erste Vorfall ereignete sich am Freitag, 20. Januar, zwischen 15.30 und 15.50 Uhr, ein zweiter Vorfall wurde der Polizei am Dienstag, 24. Januar bekannt und wurde zwischen 18.45 Uhr und 19.15 Uhr begangen. Im aktuell letzten Fall wurde heute, Donnerstag, 26. Januar, zwischen 12.35 Uhr und 13.00 Uhr durch den Täter versucht, die Toilette in Brand zu stecken.

In allen Fällen wurde das Feuer im Bereich der Toilettenpapierspender bzw. auch im Bereich der Toilettenbrille gelegt. An den Toilettenanlagen entstand bislang Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Sachdienliche Hinweise und entsprechende Wahrnehmungen zu der Person, welche möglicherweise die Brände in den Toiletten legen könnte, werden von der Polizei in Staufen, Tel. 07633-923690 oder von der Polizei in Mülheim rund um die Uhr, unter Tel. 07631-17880, entgegen genommen.

RM/ DH

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell