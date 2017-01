POL-FR: Lkr. Emmendingen/ Sexau: Radfahrer kollidiert mit Autotüre und wird schwer verletzt/ Rheinhausen-Oberhausen: Auffahrunfall

Freiburg (ots) - Landkreis Emmendingen - 2 Meldungen

Sexau: Radfahrer kollidiert mit Autotür und wird schwer verletzt

Am Mittwoch, 25.01.2017, parkte gegen 15:50 Uhr ein 20-jähriger Autofahrer sein Auto auf dem Randstreifen an der Lörchstraße. Dort öffnete er um auszusteigen seine Fahrertüre und übersah vermutlich den auf der Fahrbahn parallel heranfahrenden Radfahrer. Der 61-Radf ahrer kollidierte mit der Fahrertür und stürzte auf die Fahrbahn. Hierdurch wurde dieser schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto sowie am Fahrrad entstand Sachschaden.

Das Polizeirevier Emmendingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rheinhausen-Oberhausen: Auffahrunfall

Am Mittwoch, 25.01.2017, befuhr gegen 15:10 Uhr ein 19-jähriger Autofahrer die Hauptstraße in Richtung Weisweil. Auf Höhe der Hausnummer 154 bemerkte der Autofahrer vermutlich zu spät, dass die vor ihm fahrende Autofahrerin abbremste und fuhr auf. Die 60-jährige Autofahrerin wurde hierdurch leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Der Polizeiposten Kenzingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

