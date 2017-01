POL-FR: Freiburg: Ermittlungserfolg und Täterfestnahme der Kriminalpolizei Freiburg - Betrugsverfahren

Freiburg (ots) - Am 24.01.2017, gelang es Ermittlern der Kriminalpolizei Freiburg zwei Tatverdächtige in einem Betrugsverfahren festzunehmen. Die zwei 23-jährigen Männer erschlichen sich das Vertrauen einer Person, welcher ein Lotteriegewinn im Millionenbereich in Aussicht gestellt wurde. Um den Gewinn erhalten zu können, so die Tatverdächtigen, sei jedoch eine Zahlung zur Begleichung der Transportkosten und angeblichen Gebühren erforderlich. Der Geschädigte händigte im Januar eine Bargeldsumme im fünfstelligen Bereich samt Reisepass an einem ihm unbekannten Mann aus. Da diese Summe nicht ausreichte, versuchten die zwei Männer eine weitere Bargeldsumme in Empfang zu nehmen. Die Beamten der Kriminalpolizei Freiburg konnten die zwei Tatverdächtigen im Zuge der Geldübergabe festnehmen. Nach Erlass von Haftbefehlen, wurden sie in die JVA eingeliefert.

