POL-FR: Lörrach: Unfallflucht in der Markgrafenstraße - Polizei bittet um Hinweise

Freiburg (ots) - Lörrach: Unfallflucht in der Markgrafenstraße - Polizei bittet um Hinweise

Am frühen Mittwochmorgen nahm eine Bewohnerin der Neudorfer Straße gegen 3 Uhr Geräusche wahr, maß ihnen aber keine besondere Bedeutung zu. Als sie nachmittags Uhr zu ihrem in der nahe befindlichen Markgrafenstraße geparkten schwarzen Golf kam, bemerkte sie, dass er an der rechten Seite erheblich beschädigt war. Der Sachschaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. Offenbar stammten die nächtlichen Geräusche von der Kollision. Die Polizei ermittelt und bittet um sachdienliche Hinweise (07621/176-500).

de/jk

