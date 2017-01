POL-FR: Schliengen/Lörrach: Polizeieinsatz nach lauten Hilfeschreien - 35-Jähriger festgenommen - Rauschgiftutensilien bei Wohnungsdurchsuchung sichergestellt

Freiburg (ots) - Schliengen/Lörrach: Polizeieinsatz nach lauten Hilfeschreien - 35-Jähriger festgenommen - Rauschgiftutensilien bei Wohnungsdurchsuchung sichergestellt

Am Mittwochabend wurde der Polizei über Notruf mitgeteilt, dass in Schliengen eine Frau an den Haaren in ein Haus gezogen wurde und großes Geschrei herrscht. Sofort eilten mehrere Streifen in die Mauchener Gasse, wo sich das Ganze abspielte. Die Feststellungen ergaben, dass es zwischen einer Frau und einem Mann zu einem heftigen Streit und vermutlich auch zu Handgreiflichkeiten gekommen war. Der 35-jährige Mann wurde durchsucht und bei ihm eine geringe Menge Rauschgift gefunden. Daraufhin wurde die Staatsanwaltschaft Lörrach eingeschaltet. Sie erwirkte einen richterlichen Durchsuchungsbefehl für die in Lörrach gelegene Wohnung des 35-Jährigen. Hierzu wurde ein Rauschgiftspürhund des Hauptzollamtes Lörrach eingesetzt. Der war fündig und entdeckte neben diversen Rauschgiftutensilien auch mehrere Gramm Haschisch und ein Cannabis-Gemisch. Die Beweismittel wurden sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren gegen den 35-Jährigen in Gang gesetzt.

