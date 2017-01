POL-FR: Wembach: Autofahrer unter Drogeneinfluss

Freiburg (ots) - Wembach: Autofahrer unter Drogeneinfluss

Am späten Mittwochabend, gegen 23.30 Uhr, kontrollierte eine Polizeistreife in der Hauptstraße einen VW. Dabei bemerkten die Beamten bei dem 20-jährigen Fahrer typische Symptome für eine Drogenbeeinflussung. Ein durchgeführter Drogenvortest erhärtete den Verdacht. Daher musste der junge Mann mit zur Blutprobe und sein Auto stehen lassen. Der 20-Jährige gelangte wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittel zur Anzeige, zudem erfolgt eine Mitteilung an die Führerscheinstelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell