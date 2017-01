POL-FR: Rheinfelden: Betrunkener Autofahrer begeht vor den Augen einer Polizeistreife Unfallflucht

Freiburg (ots) - Rheinfelden: Betrunkener Autofahrer begeht vor den Augen einer Polizeistreife Unfallflucht

Am Donnerstagmorgen, gegen 6 Uhr, beobachtete eine Polizeistreife ein Auto, das an der Kreuzung Cesar-Stünzi-Straße/Kronenstraße über den Bordstein fuhr und gegen ein Verkehrszeichen krachte. Da das Auto weiterfuhr, verfolgte es die Streife und gab dem Fahrer Haltezeichen. Der reagierte erst nach einigen hundert Metern und hielt an. Bei der anschließenden Kontrolle fiel den Beamten sofort die "Fahne" des Mannes auf. Der 27-Jährige war so betrunken, dass kein Alkoholtest möglich war. Daher musste sich der aggressive Autofahrer Mann einer Blutprobe unterziehen und wurde so lange in Gewahrsam genommen, bis ihn Angehörige abholten. Auf den 27-Jährigen kommt nun ein Strafverfahren zu.

