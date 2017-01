POL-FR: Rheinfelden: Streit wegen Parkplatz eskaliert - Frau schlägt mit Besenstiel gegen Auto

Freiburg (ots) - Rheinfelden: Streit wegen Parkplatz eskaliert - Frau schlägt mit Besenstiel gegen Auto

Am Mittwochnachmittag kam es in der Kapuzinerstraße wegen eines Parkplatzes zu einem heftigen Streit. Nach Angaben eines 26-jährigen Mannes wollte er gegen 14.30 Uhr seinen BMW in einer frei werdenden Parklücke abstellen. Er musste kurz warten und blinkte währenddessen. Dabei soll ihn eine ältere Frau auf unverschämte Art angesprochen und zum Wegfahren aufgefordert haben. Zur Untermauerung ihrer Forderung soll die renitente Dame plötzlich gegen die Fahrertüre des BMWs gespuckt und mit einem Besenstiel gegen die vordere Stoßstange geschlagen haben. Dadurch entstand geringer Sachschaden. Das Polizeirevier Rheinfelden ermittelt nun gegen die 70-Jährige Dame wegen verschiedener Delikte.

