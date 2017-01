POL-FR: Weil am Rhein: Auto fängt während der Fahrt Feuer und brennt aus

Freiburg (ots) - Weil am Rhein: Auto fängt während der Fahrt Feuer und brennt aus

Unbeschadet überstanden hat eine Frau den Brand ihres Autos. Die 60-Jährige befuhr am Mittwochabend die Römerstraße und merkte, dass etwas nicht stimmt. Sie steuerte deshalb eine Ausbuchtung an und hielt an. Gleichzeitig stoppte hinter ihr ein Auto, dessen Fahrer die Frau darauf aufmerksam machte, dass ihr Auto brennt. Beide brachten sich in Sicherheit und setzten einen Notruf ab. Als die Polizei eintraf, stand das Auto komplett in Flammen. Die Römerstraße wurde sofort gesperrt und ersten Löschmaßnahmen ergriffen. Kurz darauf traf die Feuerwehr ein und löschte den Brand. Das Auto brannte völlig aus und musste von einem Abschleppdienst entfernt werden. Als Ursache wird ein technischer Defekt vermutet.

