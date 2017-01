POL-FR: Lörrach-Stetten: Ertappter Dieb schlägt auf couragierten Zeugen ein und bedroht ihn

Freiburg (ots) - Lörrach-Stetten: Ertappter Dieb schlägt auf couragierten Zeugen ein und bedroht ihn

Am Mittwochabend kam es an einem Kiosk in Lörrach-Stetten zu einem Diebstahl mit anschließender Gewaltanwendung. Kurz nach 18 Uhr nutzte ein Kunde die kurzfristige Abwesenheit der Verkäuferin aus, um eine Flasche Wodka zu stehlen. Ein anderer Kunde beobachtete den Griff nach der Flasche und packte den Dieb am Handgelenk. Dieser schlug daraufhin mehrmals auf die Hand des couragierten Zeugen und drohte mit dem Einsatz eines Messers. Der Zeuge ließ den Dieb los, worauf dieser die Wodka-Flasche abstellte und die Flucht ergriff. Der 48-jährige Zeuge wurde durch die Schläge nur geringfügig verletzt. Die Fahndung der Polizei nach dem Täter verlief erfolglos. Mittlerweile besteht jedoch ein konkreter Tatverdacht. Die Ermittlungen laufen.

