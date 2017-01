POL-FR: Laufenburg-Rotzel. Laterne umgefahren - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots) - Der Polizei wurde nachträglich ein Unfall gemeldet, der sich bereits am Montag, dem 16.01.2017 in der Rotzler Straße ereignet hatte. Dort war ein Fahrzeug, vermutlich ein Pkw auf glatter Straße, ins Schleudern geraten und auf Höhe der Winkelstraße auf der linken Straßenseite gegen die Laterne gefahren. Hierbei wurde der Laternenmast leicht geknickt, es entstand ein Schaden von ca. 1500 Euro. An der Unfallstelle wurden Scherben von einer großen Scheibe, vermutlich Front- oder Heckscheibe gefunden. Nach Angaben von Anwohner hat sich der Unfall am Morgen gegen 06.50 Uhr ereignet. Die Polizei Laufenburg (07763 92880) ermittelt wegen unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Verursacher machen können, sich zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell