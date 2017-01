POL-FR: Rickenbach-Willaringen. Festnahme nach nicht bezahltem Strafbefehl

Freiburg (ots) - Am Mittwochnachmittag wurde aus dem Bereich Rickenbach gemeldet, dass ein Bettler von Haus zu Haus ziehen würde. Bei einer Überprüfung durch den Polizeiposten Görwihl konnte ein 28 Jahre alter Mann, der der rumänischen Bettlerszene angehört, an der Bushaltestelle in Willaringen angetroffen werden. Gegen ihn lag ein Haftbefehl vor, da er die nach einem Diebstahl festgesetzte Geldstrafe nicht bezahlt hatte. Den offenstehenden Betrag konnte der Mann nicht begleichen und wurde deshalb in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell