POL-FR: Bad Säckingen. Hoher Sachschaden beim Einparken

Freiburg (ots) - Hoher Sachschaden entstand am Mittwochmorgen auf dem Parkstreifen vor dem Bahnhofsgebäude. Gegen 09.20 Uhr wollte ein 71 Jahre alter Mann seinen Nissan einparken, als er plötzlich gesundheitliche Probleme bekam. Er schob den vor ihm geparkten Pkw auf das davor stehende Fahrzeug auf, wollte zurücksetzen und fuhr mit eingeschlagenen Vorderrädern zurück auf das dahinter stehende Fahrzeug, das wiederum auf ein weiteres Fahrzeug geschoben wurde. Der Pkw blieb schließlich am Bahnhofsgebäude stehen. Der Fahrer wurde aufgrund seiner gesundheitlichen Probleme vom DRK ins Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen dürfte ein Schaden von ca. 20000 Euro entstanden sein.

