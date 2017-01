POL-FR: - Klettgau-Erzingen. Autofahrer unter Drogeneinfluss - Küssaberg-Rheinheim. Alkohol am Steuer

Freiburg (ots) - Klettgau-Erzingen. Autofahrer unter Drogeneinfluss

Bei einer Fahrzeug- und Personenkontrolle in der Erzinger Hauptstraße fiel am Mittwochabend gegen 21.30 Uhr der Fahrer eines Audis auf. Bei dem 49 Jahre alten Mann zeigten sich Auffälligkeiten, die auf eine Drogenbeeinflussung hindeuteten. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis und Kokain. Eine Blutentnahme wurde veranlasst, der Autofahrer wird angezeigt.

Küssaberg-Rheinheim. Alkohol am Steuer

Die Polizei kontrollierte am Donnerstagmorgen gegen 03.30 Uhr einen Fiat, der in einem Rheinheimer Wohngebiet unterwegs war. Bei der 34 Jahre alten Fahrerin wurde leichter Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein Test ergab dann aber ein deutliches Ergebnis: Das Atemalkoholmessgerät zeigte einen Wert an, der einem Blutalkoholgehalt von über zwei Promille entsprach. Eine Blutentnahme wurde veranlasst. Der Führerschein konnte nicht sofort sichergestellt werden, die Frau führte ihn nicht mit und gab an, auch nicht zu wissen wo er sich befindet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell