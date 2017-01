POL-FR: Albbruck. Autofahrer unter Drogeneinfluss

Freiburg (ots) - Die Polizei kontrollierte am Mittwoch gegen 11.00 Uhr in der Kraftwerkstraße einen VW. Bei der Kontrolle wurden bei dem 31 Jahre alten Fahrer Symptome für eine aktuelle Drogenbeeinflussung festgestellt. Ein Drogenvortest zeigte Spuren von Cannabis, Amphetamin und Metamphetamin im Urin des Mannes an. Eine Blutentnahme wurde veranlasst, dem Autofahrer wurde untersagt, in den kommenden 24 Stunden ein Kraftfahrzeug zu führen.

