POL-FR: Waldshut-Tiengen. Gegen Ampelmast gefahren

Freiburg (ots) - Nach einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag in der Berliner Straße wurde ein 45 Jahre alter Autofahrer in das Krankenhaus gebracht, nicht weil er durch den Unfall verletzt wurde, sondern aufgrund gesundheitlicher Probleme, die auch für den Unfall ursächlich gewesen sein dürften. Gegen 15.30 Uhr fuhr der Mann mit seinem Opel von der Berliner Straße in Richtung Klettgaustraße. Mit langsamer Geschwindigkeit fuhr er links an der wartenden Kolonne vorbei, fuhr über den Gehweg auf der linken Straßenseite und kam an einem Ampelmast zum Stillstand. Am Pkw ist ein Schaden von ca. 800 Euro entstanden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell