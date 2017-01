POL-FR: Freiburg-Wiehre: Fahrraddiebe festgenommen - Fahrradeigentümer gesucht

1 weiterer Medieninhalt

Freiburg (ots) - Am Samstag, 21.01.2017 führten Polizeibeamte des Polizeireviers Freiburg-Süd gegen 02:00 Uhr eine Personenkontrolle in der Heinrich-von-Stephan-Straße durch. Die beiden Männer versuchten sich zunächst der Kontrolle zu entziehen und flüchteten. Hierbei versteckten diese die von ihnen mitgeführten Fahrräder in einem Gebüsch sowie auf einem Tankstellengelände. Nach einer kurzen Verfolgungsfahrt konnten der 34-jährige sowie der 30-jähriger Mann in der Merzhauser Straße festgenommen und die Fahrräder im Nachgang sichergestellt werden. Beide Männer sind bereits mehrfach im Bereich der Eigentumskriminalität polizeilich in Erscheinung getreten.

Die Polizei sucht nun die bislang unbekannten Eigentümer von den beiden Fahrrädern, die bislang keiner Straftat zugeordnet werden konnten und wie folgt beschrieben werden:

1. Herrenmountainbike der Marke Fischer, Typ Baschin, Farbe rot-gelb/rosa 2. Damenfahrrad der Marke Zündapp, Typ Den Haag, Farbe schwarz, Fahrradkorb am Lenker. In dem Korb konnte ein aufgebrochenes Zahlenschloss vorgefunden werden.

Die möglichen Eigentümer der Fahrräder werden gebeten, sich beim Polizeirevier Freiburg- Süd unter der Telefonnummer 0761/882-4421 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell