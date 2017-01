POL-FR: Lkrs. Emmendingen/Sasbach-Leiselheim: Einbruch in Einfamilienhaus

Freiburg (ots) - Am 23.01.2017, im Zeitraum zwischen 08:30 bis 20:00 Uhr, ereignete sich in Sasbach a.K./ OT Leiselheim in der dortigen Straße "Mittlere Matten" ein Einbruch in ein Einfamilienhaus. Ein bislang unbekannter Täter hebelte ein Fenster auf und gelangte durch dieses in das Innere des Hauses. Bei dem Einbruch wurden Schmuck und Bargeld im dreistelligen Bereich entwendet. Der Schaden am Gebäude ist ebenfalls im dreistelligen Bereich angesiedelt. Die Polizei Emmendingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer: 07641 5820 zu melden.

