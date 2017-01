POL-FR: Müllheim - Unfall Werderstraße - Zeugen gesucht !!!

Freiburg (ots) - Die Polizei sucht weitere Zeugen zu einem Verkehrsunfall, welcher sich am Dienstagmittag, 24. Januar, gegen 12.30 Uhr auf der Werderstraße auf Höhe der Postfiliale ereignet hatte. Ein Pkw wollte aus der Parkreihe entlang der Werderstraße in den fließenden Verkehr einfahren und übersah hierbei offensichtlich einen nachfolgenden Pkw. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.500 Euro. Wer den Unfall beobachten konnte wird gebeten, sich mit der Polizei in Müllheim, unter Tel. 07631-17880, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell