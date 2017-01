POL-FR: Breisach - Verkehrsunfall

Freiburg (ots) - Breisach - Am Dienstagabend ereignete sich gegen 20:45 Uhr in der Burkheimer Landstraße in Breisach ein Verkehrsunfall. Ein Pkw-Fahrer überfuhr beim Ausfahren aus dem Kreisverkehr in die Burkheimer Landstraße eine Verkehrsinsel und dort ein Verkehrszeichen. Sowohl an der Einfassung der Verkehrsinsel als auch dem Verkehrszeichen sowie augenscheinlich am Pkw entstanden Sachschäden. Der Fahrzeugführer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Dort wurden einige Teile des Verursacherfahrzeuges aufgefunden, die zu einem Mercedes, A-Klasse, Baujahr 2004 bis 2009, gehören. Hinweise nimmt das Polizeirevier Breisach unter der Rufnummer 07667 9117-0 entgegen.

