POL-FR: Umkirch - Wohnmobil gestohlen

Freiburg (ots) - Umkirch - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde im Zeitraum zwischen 18 Uhr und 01:30 Uhr in Umkirch ein Wohnmobil entwendet. Das Fahrzeug stand in einer Tiefgarage in der Gottenheimer Straße. Der Polizeiposten March bittet unter der Rufnummer 07665 93429-3 um Mitteilung verdächtiger Wahrnehmungen. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen metallicgrauen VW California.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell