POL-FR: Breisach - Fahren unter Drogeneinwirkung

Freiburg (ots) - Breisach - Am Dienstagabend wurde gegen 19:25 Uhr am Grenzübergang in Breisach ein französischer Fahrzeugführer überprüft. Da Hinweise auf eine Drogenbeeinflussung vorlagen, wurde ein entsprechender Test durchgeführt, der den Wirkstoff THC anzeigte. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. Der Mann wird angezeigt.

