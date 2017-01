POL-FR: Staufen/ Münstertal - Einschleichdieb unterwegs - Vorsicht!!!

Freiburg (ots) - In den letzten Tagen kam es im Bereich Staufen mit Ortsteilen und in Münstertal mehrfach zum Auftreten eines sogenannten Einschleichdiebes. Vermutlich immer die gleiche männliche Person versuchte sich Zutritt zu Häusern und Wohnungen zu verschaffen, in dem er angab von der Sozialstation, der evangelischen Kirche oder ähnlichem zu sein. In einem Fall gab sich der Mann auch als Mitarbeiter der Gemeinde Münstertal aus. In einem Fall gelang dem Unbekannten ein Haus zu betreten und Schmuck in Höhe von mehreren hundert Euro zu entwenden.

Die Polizei rät daher: Seien Sie vorsichtig und lassen Sie keine Fremden ins Haus. Gibt sich jemand als Mitarbeiter einer wohltätigen Einrichtung, einer Gemeinde oder selbst als Polizist aus, so rufen sie bei den genannten Organisationen an und fragen Sie nach, ob der Mitarbeiter dort existent ist und ob sein Besuch seine Richtigkeit hat. Werden sie von einem Mitarbeiter einer solchen Organisation aufgesucht, wird dieser Verständnis für Ihre Überprüfung haben und warten. Hinweise zu dem bislang Unbekannten, nimmt die Polizei in Staufen, unter Tel. 07633-923690 oder rund um die Uhr die Polizei in Müllheim, unter Tel. 07631-17880, entgegen.

RM/ DH

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell