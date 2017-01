POL-FR: Freiburg-Weingarten: Gefährliche Körperverletzung in Straßenbahn

Freiburg (ots) - Am Dienstagabend, 24.01.2017, kam es gegen 21:45 Uhr in der Straßenbahnlinie 3, auf Höhe der Straßenbahnhaltestelle "Am Lindenwäldele" zu einer körperlichen Auseinandersetzung.

Nach jetzigem Kenntnisstand wurde aufgrund eines voran gegangen verbalen Streites ein Mann von bislang mehreren unbekannten Personen körperlich angegriffen, in dessen Verlauf der 25-Jährige durch einer der Unbekannten mit einem Schlagstock verletzt wurde. Der Geschädigte musste durch den verständigten Rettungsdienst ärztlich versorgt werden.

Nach dem Angriff flüchteten die Angreifer.

Die Täter sowie deren Begleiterinnen können folgendermaßen beschrieben:

Täter 1: Männlich, dick, schwarze mittellange Haare, schwarze abgesteppte Daunenjacke. Dieser verletzte den Geschädigten mit einem mitgeführten Schlagstock.

Täter 2: Männlich, längere dunkelblonde, nach hinten gegelte Haare oder Zopf, rote Daunenjacke mit Kapuze, Jogginghose, rote Sportschuhe

Der dritte Täter kann nicht beschrieben werden.

Begleiterin 1: Weiblich, korpulent, dunkle lange Locken, ca. 30-35 Jahre alt.

Begleiterin 2: Weiblich, korpulent, blonde Haare, ca. 20-25 Jahre alt.

Der Polizeiposten Freiburg-Weingarten hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0761401428-0 oder rund um die Uhr beim Polizeirevier Freiburg-Süd unter 0761 882-4421 zu melden.

kj/ff

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell