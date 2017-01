POL-FR: Klettgau-Geißlingen. Auffahrunfall, Autofahrer verletzt

Freiburg (ots) - Bei einem Auffahrunfall, der sich am Dienstag gegen 17.15 Uhr auf der Brücke der B 34 bei Geißlingen ereignete, wurde der 29 Jahre alte Fahrer eines VW Polo verletzt. Ein 50 Jahre alter Mann, der auf der B 34 in Richtung Erzingen unterwegs war, wollte nach der Brücke nach links in Richtung Schwerzen abbiegen. Der Polofahrer bemerkte das wegen Gegenverkehr wartende Auto zu spät und fuhr auf den Audi auf. Der Polofahrer wurde vom DRK ins Spital eingeliefert, die beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 11000 Euro.

