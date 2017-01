POL-FR: Wutöschingen-Horheim. Alkoholunfall

Freiburg (ots) - Am Dienstagabend kam es gegen 17.15 Uhr auf der Verbindungsstraße von Horheim in Richtung Untermettingen zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Eine 40 Jahre alte Frau fuhr mit ihrem Opel in Richtung Untermettingen, als ihr ein Suzuki entgegenkam. Aufgrund der engen Straße fuhr sie rechts ran und hielt. Die 44 Jahre alte Fahrerin des Suzukis fährt in unsicherer Fahrweise vorbei und streift den Opel. Bei der Unfallaufnahme gab die Suzukifahrerin zu, Alkohol getrunken zu haben. Das Testgerät zeigte einen Wert von ca. 1,8 Promille an. Eine Blutalkoholbestimmung wurde veranlasst, der Führerschein sichergestellt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell