POL-FR: Breisach - Kontrollstelle

Freiburg (ots) - Breisach - Am Montag wurde am späten Nachmittag und frühen Abend am Grenzübergang nach Frankreich eine Kontrollstelle betrieben. Das Polizeirevier Breisach wurde dabei von Beamten der Bereitschaftspolizei unterstützt. Gegen 16 Uhr wurde ein französischer Autofahrer kontrolliert, bei dem Hinweise auf eine vorliegende Alkoholbeeinflussung vorlagen. Ein entsprechender Test bestätigte dies und ergab einen Messwert von über 1,4 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein in Verwahrung genommen. Gegen 16:45 Uhr wurden bei einem Beifahrer mehrere Gramm Haschisch aufgefunden und beschlagnahmt. Um 17:45 Uhr wurde ein albanischer Staatsangehöriger, der zu Fuß unterwegs war, überprüft. Gegen ihn bestand eine Fahndungsnotierung zur Feststellung seines Aufenthaltes. Gegen 18:50 Uhr wurde wiederum ein französischer Autofahrer kontrolliert. Aufgrund körperlicher Auffälligkeiten lag der Verdacht auf eine vorliegende Drogenbeeinflussung nahe. Ein Drogenvortest bestätigte dies und zeigte den Wirkstoff THC an. Bei der weiteren Überprüfung stellte sich zudem heraus, dass der Mann wegen eines zurückliegenden Deliktes in Deutschland keine Fahrzeige führen darf. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Mann wird wegen der Delikte angezeigt. Kurze Zeit später wurde ein weiterer Franzose überprüft; bei ihm wurde ebenfalls ein Drogenvortest durchgeführt, der positiv reagierte. Auch bei ihm wurde eine Blutentnahme durchgeführt und er wird angezeigt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell