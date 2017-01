POL-FR: Breisach - Verkehrsunfall

Freiburg (ots) - Breisach - Am 23. Januar 2017 wurde in der Kupfertorstraße ein parkendes Fahrzeug beschädigt. Der Pkw war in der Zeit zwischen 8 Uhr und 21 Uhr am Fahrbahnrand beim dortigen Blumengeschäft geparkt. Vermutlich wurde die Beschädigung von einem Pkw verursacht, der von einem der Parkplätze beim gegenüberliegenden Ärztehaus ausfuhr. Der Sachschaden beträgt zirka 2.000 Euro. Nach Spurenlage müsste es sich um ein weißlackiertes Verursacherfahrzeug handeln, dessen Fahrer sich unerlaubt vom Unfallort entfernte. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Breisach unter der Rufnummer 07667 9117-0 erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell