POL-FR: Lkr. Breisgau-Hochschwarzwald/ Gundelfingen-Wildtal: Zeugenaufruf nach Kennzeichendiebstahl an Pkw

Freiburg (ots) - Bislang unbekannte Täterschaft entwendete in der Zeit zwischen Montag, 23.01.2017, 13:00 Uhr und Dienstag, 24.01.2017, 08:15 Uhr, beide Kennzeichenschilder (Freiburger Kennzeichen und dem ersten Buchstaben X) eines im Heuweiler Weg 4 stehenden Autos der Marke Renault Clio, Farbe silber. Das Fahrzeug war auf einem Privatparkplatz am o.g. Ort offen zugänglich abgestellt. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Freiburg-Nord (0761/882-4221) oder dem Polizeiposten Gundelfingen (0761/5036590) in Verbindung zu setzen.

