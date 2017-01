POL-FR: Gutach: "Apple crashed Window(s)"

Freiburg (ots) - LANDKREIS EMMENDINGEN

Irgendwann in den vergangenen Tagen, sehr wahrscheinlich war es am Mittwoch (18. Januar), warf ein Unbekannter in Gutach mit einem Apfel eine Fensterscheibe an einem Wohnhaus ein. Möglicherweise haben Passanten oder Nachbarn des Anwesens Alexanderstraße 12 Wahrnehmungen gemacht, die zur Identifizierung des Verursachers führen können. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 07681/4074-0.

rb

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell