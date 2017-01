POL-FR: Freiburg/ B31a: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht auf der B31a

Freiburg (ots) - Am 23.01.2017, um 17:30 Uhr, ereignete sich auf der B31a im Bereich der Anschlussstelle Betzenhausen (stadteinwärts) ein Verkehrsunfall, bei welchem drei Fahrzeuge beteiligt waren. Eine Fahrerin eines Rettungsdienstes (Krankentransport) wollte vom Beschleunigungsstreifen auf die B31a auffahren. Zeitglich befuhr ein Lkw die B31a in gleicher Richtung. Der Lkw kam aus bislang unbekannter Ursache nach rechts auf eine Sperrfläche, was eine Vollbremsung und ein Ausweichen auf die Grasnarbe des Rettungsfahrzeuges erforderlich machte, um einen Unfall zu vermeiden. Ein hinter dem Rettungsfahrzeug fahrender Pkw Fahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf das Fahrzeug. Der Lkw-Fahrer setzte sein Fahrt fort, ohne den erforderlichen Pflichten nachzukommen. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich. Das Polizeirevier Freiburg-Nord hat den Unfall aufgenommen und bittet Zeugen oder den bislang unbekannten Lkw-Fahrer, sich unter der Rufnummer: 0761 882 4221 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell