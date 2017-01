POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Waldshut. Zwei Verletzte bei Auffahrunfall

Freiburg (ots) - Bei einem Auffahrunfall am Montag in Waldshut wurden zwei Jugendliche verletzt. Sie befuhren um 15.50 Uhr mit ihrem Leichtkraftrad die Konstanzer Straße. Vor ihnen befand sich ein Renault, den eine 20 Jahre alte Frau steuerte. An der Kreuzung Badener Straße schaltete die Ampel auf Gelb, worauf die Renault-Fahrerin abbremste. Damit rechnete der Zweiradfahrer nicht und fuhr auf das Auto auf. Hierbei wurden er selbst als auch sein Sozius verletzt und mussten vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von 1800 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell