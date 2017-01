POL-FR: Waldshut/ Dogern. Sprinter fährt ungebremst auf Auto - zweimal Totalschaden

Freiburg (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit beträchtlichem Schaden kam es am Dienstagmorgen in Dogern. Um 5.20 Uhr befuhr ein 22 Jahre alter Mann mit seinem VW Crafter die B 34 ortseinwärts. An der Ampel der Schnötkreuzung wartete bei Rotlicht ein 40 Jahre alter Mann mit seinem Audi A4. Dies übersah der junge Crafter-Fahrer und fuhr nahezu ungebremst auf den Audi auf. Trotz des heftigen Aufpralles wurde niemand verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 30.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell