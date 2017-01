POL-FR: Bad Säckingen. In der falschen Richtung unterwegs - Autofahrer fährt Fußgänger an

Freiburg (ots) - Zu einem gravierenden Vorfall im Straßenverkehr kam es Montag gegen 12 Uhr in der Bergseestraße. Ein 55 Jahre alter Fußgänger bemerkte ein Auto, das entgegengesetzt der Einbahnstraße fuhr. Mit Winken und lautem Zurufen wollte der Fußgänger dem Autofahrer seinen Irrtum deutlich machen. Als er davon ausging, dass der Autofahrer reagiert und anhält, betrat er die Fahrbahn um sie zu überqueren. In dem Moment hörte er, wie der Motor des Autos aufheulte und es auf ihn zufuhr. Der Fußgänger sprang zur Seite, wurde aber dennoch gestreift. Der 55-Jährige blieb unverletzt, jedoch wurde dessen Hose verschmutzt. Der Autofahrer hielt an, beschimpfte den Fußgänger und fuhr ein Stück weiter. Danach hielt er erneut an, setzte seine Beschimpfungen und Beleidigungen fort und entfernte sich schließlich ganz. Das Opfer und ein Zeuge konnten das ausländische Nummernschild ablesen. Die Polizei leitete umgehend Ermittlungen ein.

